Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in merito al malore patito da Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in merito al malore patito da Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Le sue dichiarazioni.

«Attimi come questo mettono tutto nella vita in una diversa prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede. In questi momenti, l’unità della famiglia del calcio è così forte e lui e la sua famiglia portano con sé gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito di tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente».