Txiki Begiristain, direttore sportivo del Manchester City, ha commentato la cessione di Ferran Torres al Barcellona. Le sue dichiarazioni.

FERRAN TORRES BARCELLONA – «Ferran deve essere orgoglioso di ciò che ha ottenuto qui al Manchester City. È arrivato da noi la scorsa stagione, è stata la sua prima volta in un nuovo paese ma si è adattato bene. Ha sempre dato il 100%, ha lavorato duramente per la squadra e ha segnato gol che ci hanno aiutato a vincere trofei. L’infortunio purtroppo gli ha impedito di giocare più partite in questa stagione, ma Ferran è un giocatore con cui tutti ci siamo divertiti a lavorare e gli auguriamo tutto il meglio al Barcellona e per il resto della sua carriera».