Manchester City, esordio per il nuovo acquisto Guehi: subito decisivo (ha ‘salvato’ Donnarumma) col Wolverhampton! Com’è andata

Manchester City, il nuovo acquisto Marc Guehi ha esordito contro il Wolverhampton ed è stato subito decisivo (ha ‘salvato’ Donnarumma)

Dopo una settimana da incubo, il Manchester City torna a respirare. La vittoria per 2-0 contro il Wolverhampton all’Etihad Stadium scaccia, almeno momentaneamente, le voci di crisi che aleggiavano sulla squadra di Pep Guardiola. I tre punti conquistati sono ossigeno puro per tenere accese le speranze di rimonta sull’Arsenal in ottica titolo, arrivati al termine di un periodo nero segnato dai pareggi in campionato e dalle pesanti sconfitte nel derby con lo United e in Champions League contro il modesto Bodo/Glimt.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Marmoush e Semenyo: la firma dei “nuovi”

Il match si è deciso nel primo tempo, grazie alla freschezza dei nuovi innesti e ai ritorni eccellenti. Ad aprire le marcature ci ha pensato Omar Marmoush: l’attaccante egiziano, appena rientrato dagli impegni in Coppa d’Africa, ha subito timbrato il cartellino confermando la sua importanza tattica. Il raddoppio, arrivato in chiusura di frazione, porta la firma di Antoine Semenyo. L’esterno offensivo si sta rivelando un investimento prezioso, capace di garantire gol e strappi che erano mancati nelle ultime uscite.

Tensione Guardiola: polemiche col VAR

Nonostante la vittoria, il clima in casa City resta elettrico. Guardiola, che sta vivendo forse il momento più delicato della sua gestione inglese, è apparso visibilmente nervoso. La tensione è esplosa nel primo tempo su un episodio controverso: un presunto fallo di mano di Mosquera in area non sanzionato dall’arbitro Hallam, nemmeno dopo la review al monitor (On-Field Review). Il tecnico catalano ha dovuto essere calmato dal quarto uomo e, a fine gara, si è reso protagonista di una stretta di mano sarcastica con il direttore di gara, segno che la pressione per i risultati deludenti è ancora altissima.

Guehi protegge Donnarumma

Note positive arrivano finalmente dalla difesa. Gianluigi Donnarumma porta a casa il nono clean sheet della sua stagione in Premier League. La porta inviolata, però, deve molto all’esordio di Marc Guéhi. Il difensore centrale inglese, ultimo acquisto per blindare il reparto arretrato, si è reso protagonista di un salvataggio decisivo sulla linea, rimediando a un’uscita non perfetta del portiere azzurro. L’abbraccio liberatorio tra i due testimonia come, forse, il City abbia trovato la solidità che cercava.