Manchester City, Guardiola: «Abbiamo giocato bene col Watford. Silva...»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier League contro il Watford

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier League contro il Watford. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI – «Dovevamo chiudere prima la partita. Nel calcio è difficile fare gol ma il modo in cui abbiamo giocato oggi è stato davvero buono. Loro sono una buona squadra. Contro United, Chelsea, Leicester hanno creato molte occasioni, noi li abbiamo contenuti. Ringrazio Bernardo Silva perché dopo aver detto in settimana che è il miglior calciatore della Premier, con la sua prestazione di oggi, non mi ha smentito. Lui è molto importante per noi».