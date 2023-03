Manchester City, Guardiola: «Foden sta bene ed è a disposizione»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Crystal Palace

PAROLE – «In Premier League ogni partita è difficile, anche in casa, ma là faremo molta fatica a fare risultato. Vieira ha fatto davvero un ottimo lavoro con il Crystal Palace. Foden? A quanto pare sta bene, quindi sì, sarà a disposizione. Cancelo non gioca al Bayern? Non lo so, è un giocatore loro. A fine stagione parleremo di tutti i casi dei giocatori e li esamineremo».