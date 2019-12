Manchester City: Guardiola ha difficoltà nelle transizioni difensive

In questa stagione, il Manchester City di Guardiola è meno irreprensibile del solito nella riconquista. Si rischia troppo quando si perde palla

Nonostante la vittoria, contro lo Sheffield il Manchesetr City ha rischiato molto dietro. Il calcio di Guardiola cerca un baricentro altissimo, di conseguenza la riconquista della palla deve essere immediata ed efficace. A maggior ragione in Premier, visto che le squadre sono verticali e in grado di ribaltare velocemente l’azione.

In questa stagione, però, il Manchester City di Guardiola concede troppo nella transizioni difensive. Quando gli avversari ripartono, arrivano con troppa facilità nei pressi dell’area rivale. L’arretramento di Fernandinho in difesa, a causa dell’infortunio di Laporte, ha privato Guardiola di solidità in mezzo, ma in generale c’è meno precisione a livello collettivo.