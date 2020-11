Manchester City, Guardiola: «Qui ho sempre avuto tutto quello che desideravo»

Dopo la firma sul rinnovo di contratto Pep Guardiola ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City. Le sue parole

«Mi sono sentito il benvenuto nel Club e nella città dal primo giorno. I giocatori, lo staff, i tifosi, la proprietà, tutti mi hanno accolto bene. Da allora abbiamo vinto partite e trofei, e siamo tutti molto orgogliosi di questi successi. Avere questo tipo di supporto è la cosa migliore che un manager possa desiderare. Ho tutto per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato di avere. Saremo qui per altri due anni: la sfida per noi è quella di continuare a migliorare ed evolvere, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo»