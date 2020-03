Manchester City: l’imprecisione offensiva di Gabriel Jesus

Gabriel Jesus è il giocatore del Manchester City più impreciso sottoporta. Nessun altro ha un simile rapporto tra gol e xG

Finora la Premier League del Manchester City di Guardiola è stata parecchio deludente. I Citizens sono usciti presto dalla lotta per il titolo: se è vero che il Liverpool sta tenendo ritmi da record, va rimarcato come però il City sia incappato in tantissimi passi falsi.

Nonostante ciò, la produzione offensiva del Manchester è elevata: 73.08 di Expected Goals, record assoluto in Premier. Tuttavia, i gol segnati sono leggermente di meno (68).. Gabriel Jesus è il giocatore più impreciso del Manchester City: ha segnato 10 gol su 14.45 di xG. Quasi 5 in meno.