Manchester City, tanti infortuni per Guardiola: out anche Aguero

Manchester City, tanto turn over questa sera nel match tra gli inglesi e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk

Il Manchester City di Guardiola deve fare i conti con i tanti infortunati. Dopo il lungodegenti Sané e Laport alla lista di aggiunge anche Aguero.

Proprio per questo motivo questa sera nel match di Champions sarà l’occasione giusta per schierare in campo Gabriel Jesus. L’attaccante sta giocando poco, vista la presenza del Kun, e questa è la situazione migliore per mettere minuti nella gambe.