Manchester City, scuse e rimborsi dopo l’incubo artico: la decisione dello spogliatoio per sdebitarsi coi propri tifosi

Manchester City, scuse e rimborsi dopo l’incubo artico: la decisione del club per sdebitarsi coi propri tifosi. L’annuncio dei senatori

La notte fonda calata sul Manchester City dopo la trasferta norvegese ha lasciato strascichi che vanno ben oltre il semplice risultato sportivo. La pesante sconfitta per 3-1 subita contro il modesto Bodo/Glimt in Champions League ha rappresentato un punto di non ritorno per l’orgoglio dei campioni d’Inghilterra, spingendo la rosa a compiere un gesto distensivo e senza precedenti verso la propria tifoseria. I Citizens, protagonisti di un crollo verticale che li ha visti trionfare solo in due delle ultime sette gare ufficiali, hanno deciso di rimborsare interamente il costo dei biglietti ai sostenitori presenti all’Aspmyra Stadion.

La prestazione, definita senza mezzi termini “imbarazzante” dal bomber Erling Haaland, è stata lo specchio di una crisi profonda. La formazione di Pep Guardiola, solitamente una macchina perfetta, si è sgretolata sotto i colpi dei norvegesi e sotto il peso del nervosismo, culminato nell’espulsione di Rodri. Il centrocampista spagnolo, perno del gioco e solitamente esempio di lucidità, ha perso la testa rimediando due cartellini gialli in meno di sessanta secondi, aggravando una situazione già compromessa dalla recente sconfitta nel derby contro lo United.

A rendere la pillola ancora più amara per i 374 fedelissimi inglesi è stata l’odissea logistica necessaria per raggiungere il Circolo Polare Artico. Un viaggio estenuante, fatto di scali a Oslo e coincidenze verso il nord, affrontando temperature gelide solo per assistere alla resa incondizionata della propria squadra. Di fronte a tale sacrificio, il gruppo dei “senatori” dello spogliatoio, composto da Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri e lo stesso Haaland, ha emesso un comunicato ufficiale. I giocatori copriranno di tasca propria la somma di 9.357 sterline, un atto dovuto per chi non ha smesso di cantare nemmeno nel gelo della sconfitta.

“I nostri sostenitori significano tutto per noi”, recita la nota dei calciatori, promettendo un immediato riscatto nelle prossime sfide contro Wolves e Galatasaray. Un’iniziativa accolta con favore da Kevin Parker, portavoce del club ufficiale dei tifosi, che ha sottolineato come questo gesto, pur non cancellando l’amarezza del 3-1, ribadisca il legame indissolubile tra la tifoseria e il club, uniti nel tentativo di uscire da questo tunnel buio.

