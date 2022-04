Rinnovo Foden, il City offre un ricco contratto al classe 2000

Il Manchester City vuole blindare il classe 2000, Phil Foden, e gli avrebbe offerto un ricco rinnovo con prolungamento

Phil Foden è pronto a rinnovare il contratto con il Manchester City. Il classe inglese sta facendo vedere tutte le sue potenzialità e sta crescendo stagione dopo stagione.

Guardiola non ha avuto dubbi nel lanciarlo in prima squadra e ora, secondo quanto riportato dal Daily Star, vorrebbe blindarlo. Pronto un rinnovo fino al 2027 e con ingaggio da 9 milioni netti a stagione per il centrocampista.