Guardiola per Allegri: «Straordinario, pensano che parta dal basso ma…». Le parole del tecnico della Juve sull’allenatore dei citizens

Massimiliano Allegri parla così di Pep Guardiola nell’intervista rilasciata a GQ.

GUARDIOLA – «Lui è un allenatore straordinario: tutti pensano a partire dal basso, lui ha comprato un portiere che lancia la palla a ottanta metri. Questo per dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse».