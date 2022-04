Atletico Madrid, Simeone prima del City: «Io difensivo? Parlano i numeri, che sono oggettivi. Nel calcio è normale avere filosofie diverse»

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha presentato la sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Una battaglia di filosofie, prima che tra grandi allenatori. Ecco le sue parole a Sky Sport.

DIFENSIVISMO – «Non parlo con le parole, bisogna guardare i numeri, che sono oggettivi. Nel calcio è normale avere filosofie diverse. È impossibile che tutti giochino alla stessa maniera con giocatori e caratteristiche diverse. Per quel motivo ogni allenatore cerca la soluzione migliore per la sua squadra. Lui lo ha fatto al Barcellona, al Bayern. Io l’ho fatto in tante altre squadre, anche il Catania…».

MANCHESTER CITY – «Domani sarà una grandissima partita, contro una delle squadre migliori del mondo. Hanno un grande gioco, sono piacevoli da vedere: giocano ad alto ritmo e con tante combinazioni. Noi abbiamo le nostre caratteristiche e vogliamo portare la partita su di un piano nel quale possiamo far male».