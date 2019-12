Manchester City: Walker gioca da centrocampista

Guardiola ricorre spesso ai finti terzini. Lo ha fatto anche Walker in Manchester City-Leicester, una posizione da centrocampista

Il calcio di Guardiola mira a creare giocatori pensanti, in grado di non fossilizzarsi sul ruolo ma di ricoprire più posizioni in base alla situazione tattica. Un esempio è quello dei finti terzini, ossia i laterali bassi che entrano molto dentro al campo, diventando praticamente dei centrocampisti.

Ciò si è visto in Manchester City-Leicester. Walker, teoricamente terzino destro, ha in realtà ricoperto una posizione da mediano, molto vicino a Gundogan. Si vede nella slide sopra, con l’inglese che si accentra dentro al campo.