Manchester United, Amorim potrebbe scartare l’ex Serie A dopo le ultime prestazioni

Calciomercato Manchester United, Amorim pensa alla cessione dell’ex Serie A dopo le ultime prestazioni

L’ennesima prestazione non convincente contro il Lione potrebbe aver fatto terminare la pazienza del Manchester United in André Onana.

Secondo le informazioni di The Telegraph Ruben Amorim potrebbe decidere di scartarlo questo fine settimana in campionato contro il Newcastle. Infatti, è il numero 2 Altay Bayindir il favorito per partire titolare nel match. Un chiaro messaggio per Onana, in vista del futuro oscuro.