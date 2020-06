Manchester United, annullata l’amichevole contro lo Stoke City per un caso di coronavirus

È saltata l’amichevole tra Manchester United e Stoke City visto la positività al coronavirus da parte del tecnico Michael O’Neill

La Premier League sta scaldando i motori in vista della ripartenza fissata per il 17 giugno. Le squadre si stanno allenando per presentarsi in forma al nuovo inizio ma il Manchester United ha registrato una piccola frenata nella tabella degli allenamenti.

La formazione di Solskjaer ha dovuto annullare l’amichevole prevista in mattinata contro lo Stoke City, per un caso di coronavirus all’interno della formazione ospite. L’allenatore, Michael O’Neill, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato immediatamente deciso di annullare l’incontro in programma al centro sportivo dello United, per evitare il diffondersi del contagio.