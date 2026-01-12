Manchester United, clamoroso in panchina: si va verso questa direzione per il nuovo allenatore. La svolta dall’Inghilterra!

Manchester United, ecco la direzione per il nuovo allenatore dopo l’esonero di Amorim. La svolta dall’Inghilterra apre questo scenario

Il futuro della panchina del Manchester United si tinge dei colori della nostalgia e del senso di appartenenza. Dopo una stagione travagliata e la necessità di una svolta tecnica immediata, la dirigenza dell’Old Trafford sembra aver ristretto il cerchio a due soli nomi. Niente profili esotici o scommesse azzardate: per risollevare le sorti dei Red Devils, il club ha deciso di puntare su chi conosce a memoria ogni mattone del “Teatro dei Sogni”. Secondo quanto riportato da autorevoli fonti inglesi, dopo una serie di consultazioni e incontri con diverse leggende del passato per capire la direzione da prendere, i profili rimasti in lizza sono due icone del club: Michael Carrick e Ole Gunnar Solskjaer.

L’ipotesi Carrick: l’uomo d’ordine

Il primo nome forte è quello di Michael Carrick. L’ex centrocampista inglese rappresenta la scelta della competenza interna. Carrick ha già assaggiato la panchina della prima squadra, seppur brevemente, nel ruolo di traghettatore (allenatore ad interim) durante la difficile stagione 2021/2022, lasciando un buon ricordo per la stabilità data al gruppo in un momento di caos. La sua crescita professionale negli ultimi anni lo ha reso un candidato credibile per un progetto a lungo termine, non più solo come soluzione d’emergenza. È il favorito al momento per guidare la squadra fino a fine stagione.

Il ritorno di Solskjaer: la suggestione romantica

La vera “bomba” di mercato, però, è il possibile ritorno di Ole Gunnar Solskjaer. L’ex attaccante norvegese, l’uomo che regalò la Champions del ’99 e che ha già guidato lo United in passato tra alti e bassi, è tornato prepotentemente in corsa. Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Besiktas, dove ha maturato ulteriore esperienza internazionale in un ambiente caldo come quello turco, Solskjaer sembra pronto per una seconda avventura a Manchester. La proprietà vede in lui la figura capace di ricucire lo strappo con la tifoseria e riportare entusiasmo, facendo leva su quel “DNA United” che sembra essersi smarrito.

La scelta finale è attesa a breve: sarà la razionalità di Carrick o il cuore di Solskjaer a guidare la rinascita?