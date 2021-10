Manchester United, le ultime sul futuro di Solskjaer e su Conte

Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il futuro di Solskjaer sulla panchina del Manchester United potrebbe essere in bilico. Conte rimane una possibilità

Secondo quanto riportato da Francesco Romano, non c’è ancora stato un confronto tra il Manchester United e Ole Gunnar Solskjaer per parlare del suo futuro. Il club inglese nelle prossime ore, o forse anche prossimi giorni, prenderà una posizione definitiva da comunicare poi all’allenatore.

Il giornalista specifica anche che non sono vere le voci secondo cui Antonio Conte non prenderebbe in considerazione l’opzione Manchester United. Al momento però non ci sono state chiacchierate ufficiali tra il club e l’ex Inter.