Manchester United, i tifosi chiamano l’arrivo di Conte – FOTO

Dopo il brutto ko in casa contro il Liverpool, i tifosi del Manchester United hanno chiesto a gran voce l’arrivo di Conte

Altro brutto ko per il Manchester United, crollato ad Old Trafford per 5-0 contro il Liverpool. I tifosi dei Red Devils si sono scatenati nel post partita su Twitter, dove in tendenza c’è il nome di Antonio Conte.

Hey @ManUtd board, please ring #AntonioConte. Can't watch this shambles week in week out. #mufc — Apurv Samant (@ahsamant) October 24, 2021

Il tecnico leccese, dopo il divorzio dall’Inter, è ancora senza panchina, ma potrebbe subito tornare in pista.