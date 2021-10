Premier League, crollo United: il Liverpool passeggia ad Old Trafford

Pesante ko per il Manchester United. I Red Devils crollano con il risultato di 5-0 nel match giocato con il Liverpool. Pogba espulso

Pessima serata per il Manchester United. I Red Devils, ad Old Trafford, sono stati umiliati con il pesante risultato di 5-0 dal Liverpool, guidato da uno scatenato Salah (tripletta per lui), che chiude il primo tempo sul 4-0.

A segno anche Keita e Jota, mentre Pogba, entrato nella ripresa, è stato espulso dopo 15 minuti ed un pallone perso risultato decisivo per il 5-0 finale. Male anche un nervoso Cristiano Ronaldo, che è stato ammonito per un fallo di reazione su un avversario.

