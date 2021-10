Risultati e classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti della nona giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra venerdì 22 e domenica 24 ottobre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il weekend made in England scatta con l’anticipo del venerdì sera che oppone l’Arsenal di Arteta, sempre impantanato nel centro classifica, all’Aston Villa. Il primo match del sabato vedrà invece impegnato il Chelsea capolista contro il Norwich, mentre nel tardo pomeriggio il City fa visita alla rivelazione Brighton. In mezzo, Ranieri cerca i primi punti contro Rafa Benitez. Il clou arriva però di domenica: ennesimo derby londinese per gli Spurs sul terreno degli Hammers prima della sfida in Red tra United e Liverpool.

Venerdì 22 ottobre

Arsenal-Aston Villa 3-1 LIVE (23′ Thomas, 45+6′ Aubameyang, 56′ Smith Rowe, 83′ Ramsey)

Sabato 23 ottobre

Chelsea-Norwich ore 13.30

Crystal Palace-Newcastle ore 16.00

Leeds-Wolverhampton ore 16.00

Everton-Watford ore 16.00

Southampton-Burnley ore 16.00

Brighton-Manchester City ore 18.30

Domenica 24 ottobre

West Ham-Tottenham ore 15.00

Brentford-Leicester ore 15.00

Manchester United-Liverpool ore 17.30

CLASSIFICA

Chelsea 19

Liverpool 18

Manchester City 17

Brighton 15

Tottenham 15

Manchester Utd 14

Everton 14

West Ham 14

Wolverhampton 12

Brentford 12

Leicester 11

Arsenal 11

Aston Villa 10

Crystal Palace 8

Watford 7

Southampton 7

Leeds 6

Newcastle 3

Burnley 3

Norwich 2