Manchester United, Solskjaer ora trema: panchina a serio rischio

Dopo la brutta sconfitta di ieri, la panchina di Ole Solskjaer è in bilico. Il Manchester United valuta il cambio di allenatore

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, il 5-0 subito ad Old Trafford per mano del Liverpool sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Manchester United. La panchina di Ole Solskjaer è ora sempre più in bilico.

Il tecnico norvegese potrebbe essere presto sollevato dal proprio incarico. Il favorito per rimpiazzarlo è Antonio Conte, ora senza panchina.