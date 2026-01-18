Manchester United, chi sarà l’allenatore della prossima stagione? Prende piede questo nome, è balzato in pole position!

Manchester United, chi sarà l’allenatore della prossima stagione? C’è un nome che è balzato in pole position, di chi si tratta

Il Manchester United è alla ricerca del suo prossimo allenatore permanente dopo l’addio a Ruben Amorim. Mentre Michael Carrick traghetta la squadra come tecnico ad interim, la dirigenza guidata da INEOS sta valutando diversi profili di alto livello per l’estate, tra cui Luis Enrique, Xavi Hernandez e Xabi Alonso. Tuttavia, la priorità sembra essere un manager con esperienza pregressa in Premier League.

In cima alla lista dei desideri c’è Oliver Glasner, l’attuale tecnico del Crystal Palace. La notizia bomba, riportata da Fabrizio Romano, è che l’austriaco ha deciso di lasciare le Eagles al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto. Il suo mandato al Selhurst Park è stato un successo clamoroso, coronato dalla conquista della FA Cup e del Community Shield. Ora Glasner è pronto per una nuova sfida, e le panchine prestigiose non mancheranno.

Per il Manchester United, però, la scelta di Glasner richiede cautela. Il tecnico austriaco predilige infatti la difesa a tre, lo stesso sistema che Ruben Amorim ha tentato senza successo di implementare a Old Trafford. La dirigenza dovrà quindi valutare attentamente se la rosa sia adatta a questo modulo, per evitare di ripetere gli errori del recente passato.

Nonostante questo dubbio tattico, il successo ottenuto da Glasner in Inghilterra è innegabile e nettamente superiore a quello del suo predecessore portoghese. La sua capacità di ottenere risultati in Premier League lo rende senza dubbio uno dei candidati più forti e credibili per sedere sulla panchina dei Red Devils a partire dalla prossima estate. La sua decisione di lasciare il Palace apre ufficialmente la corsa per assicurarsi uno dei manager più quotati del momento.