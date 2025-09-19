Manchester United in crisi: incontro tra Jim Ratcliffe e Ruben Amorim per salvare la stagione dei Red Devils! Le ultimissime

Momento delicatissimo in casa Manchester United. Il co-proprietario del club, Sir Jim Ratcliffe, imprenditore britannico e presidente del gruppo INEOS, si è recato al centro sportivo di Carrington per un faccia a faccia con Ruben Amorim, allenatore portoghese di 40 anni, con l’obiettivo di trovare soluzioni a un avvio di stagione disastroso.

Arrivato a novembre 2024 dopo l’addio di Erik ten Hag, Amorim – ex tecnico dello Sporting Lisbona, noto per il suo calcio offensivo e organizzato – non è ancora riuscito a invertire la rotta. La stagione 2025-2026 è iniziata nel peggiore dei modi: una sola vittoria in campionato, ottenuta in extremis contro il neopromosso Burnley, e una clamorosa eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Grimsby Town, formazione di League Two (quarta divisione inglese).

Nonostante un mercato estivo da 214 milioni di sterline, con innesti di spessore come l’attaccante brasiliano Matheus Cunha e il ritorno in rosa di Mason Mount, i nuovi acquisti non hanno ancora inciso. Le lacune in attacco e in difesa restano evidenti, e la squadra fatica a concretizzare le occasioni create, come dimostrato dal pesante 3-0 subito nel derby contro il Manchester City.

Secondo fonti vicine al club, Ratcliffe avrebbe ribadito ad Amorim la fiducia della proprietà, ma con un obiettivo chiaro: centrare la qualificazione alle coppe europee. Un traguardo che, allo stato attuale, appare complesso ma non impossibile, considerando il potenziale della rosa.

Amorim, però, non sembra intenzionato a snaturare il proprio credo calcistico. In conferenza stampa ha dichiarato: «Capisco le critiche e le accetto. Quando vorrò cambiare la mia filosofia, lo farò. Altrimenti sono gli altri che devono adattarsi». Parole che confermano la volontà di proseguire sulla stessa linea tattica, nonostante le pressioni.

Con la Premier League già in salita e il malumore crescente tra i tifosi, il Manchester United si trova davanti a settimane decisive. La sfida sarà trovare un equilibrio tra risultati immediati e progetto a lungo termine, per evitare che la stagione si trasformi in un nuovo fallimento sportivo.