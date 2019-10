Manchester United: l’aggressività di Lindelof

Il Manchester United è stato convincente contro il Liverpool, soprattutto grazie all’aggressività di Lindelof. Reds in affanno

Il Manchester United ha dimostrato una gara di grande attenzione difensiva contro un Liverpool sterile come mai in stagione. Solskjaer ha giocato con 3 difensori centrali, in non possesso si formava una linea a 5. L’intenzione era quella di attaccare in contropiede, in spazi larghi

I Red Devils hanno mostrato grande intensità, soprattutto con Lindelof. Le sue uscite aggressive hanno messo in difficoltà gli attaccanti rivali: da un suo recupero su Origi è nata l’azione del gol. Un altro esempio nella slide sopra, in cui si stacca e vince un duello su Mané facendo nascere un contropiede pericoloso.