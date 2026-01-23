Connect with us

Manchester United

Manchester United, Mainoo non si tocca: niente Napoli, pronto il rinnovo!

Published

3 ore ago

on

By

Mainoo Olanda Inghilterra

Manchester United, Mainoo non si tocca: niente Napoli, pronto il rinnovo! Cos’è cambiato per il centrocampista dopo l’arrivo di Carrick

Le sirene della Serie A si spengono definitivamente per Kobbie Mainoo. Il talentuoso centrocampista inglese, a lungo accostato al Napoli, è pronto a legarsi nuovamente al Manchester United. I Red Devils hanno infatti avviato la pianificazione per il rinnovo contrattuale del classe 2005. A fare la differenza è stato l’arrivo in panchina di Michael Carrick: sotto la guida del tecnico ex centrocampista, Mainoo si sente nuovamente centrale nel progetto tecnico e felice di restare a Manchester. Questo quanto riferito da Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨 Il Manchester United ha iniziato a pianificare da tempo il nuovo contratto di Kobbie Mainoo.
Sarà presto di nuovo un argomento chiave, perché da quando Carrick è arrivato Kobbie si sente importante e felice di contribuire per #MUFC».

