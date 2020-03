Manchester United Manchester City: le chiavi tattiche del match

Solskjaer ha bisogno di punti per l’Europa. Il Manchester City di Guardiola si è invece rilanciato alla grande

Il derby di Manchester è molto più importante per Solskjaer che non per Guardiola, visto che i Red Devils sono in piena corsa Champions. Lo United in questa stagione sta facendo molto bene contro le avversarie di fascia alta, essenzialmente per ragioni tattiche: si preferisce attaccare in transizione, lasciando palla agli avversari.

Nel corso di questa stagione, il Manchester City di Guardiola è meno preciso del solito quando perde si palla. La riaggressione non funziona sempre bene, con l’avversario che crea pericoli in ripartenza. Su queste chiavi tattiche Solskjaer proverà a fare risultato.