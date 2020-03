Una statistica mostra il peso che ha Matic nel Manchester United. Quando gioca, i Red Devils subiscono pochissimi gol

Nelle ultime settimane, Matic è uno dei giocatori più in forma del Manchester United. C’è in particolare una statistica che mostra il peso del centrocampista serbo.

Come riporta Whoscored.com, nelle 19 partite con Matic, i Red Devils hanno avuto la bellezza di 5 clean sheet. Al contrario, nei 23 match in cui l’ex Chelsea non è sceso in campo dal primo minuto, lo United ha subito gol ben 13 volte.