Manchester United, Rangnick: «Champions League? Ambiziosi di vincerla»

Ralf Rangnick, manager del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Young Boys. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

CHAMPIONS LEAGUE – «Non ho ancora deciso la formazione ma ha senso che lasceremo riposare alcuni giocatori a causa del calendario affollato. Dobbiamo assicurarci di recuperare quanti più giocatori possibile, ma abbiamo anche bisogno dello slancio positivo. La prima partita di questo girone l’abbiamo persa proprio con lo Young Boys, quindi dobbiamo recuperare. Possiamo vincere la Champions? Presto per dirlo, ma l’ambizione del club è quella di vincere ogni competizione».

CAVANI E VARANE – «Entrambi non possono giocare domani ma hanno preso parte all’allenamento di oggi. Edi anche ieri, Rapha la prima volta. Ci aspettiamo entrambi in allenamento completo la prossima settimana. Sarebbe bello averli il prima possibile, ma ovviamente per il resto della stagione».

LINGARD E MARTIAL – «Tutti hanno la possibilità di mettersi in mostra e presentarsi. Sono felice di dare il tempo di giocare ad alcuni di loro domani. E’ l’occasione perfetta per conoscere i giocatori. Martial? Anthony si è allenato sabato e mezz’ora dopo aveva dolore al ginocchio. Abbiamo avuto un incontro con lo staff medico e abbiamo concordato che avrebbe dovuto cercare di recuperare. Dobbiamo assicurarci che riduca il dolore nei prossimi giorni e speriamo che torni ad allenarsi la prossima settimana».