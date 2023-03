Manchester United, Rashford: «Siamo cresciuti come squadra»

Le parole di Marcus Rashford in conferenza stampa in vista della sfida del Manchester United contro il Betis in Europa League

Marcus Rashford ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League del Manchester United contro il Betis. Di seguito le sue parole.

«Probabilmente la cosa principale è che sono arrivato alla stagione in forma. Ero in forma al 100%. Ho fatto un buon ritiro in estate con la squadra prima della pre-campionato e quando abbuiamo iniziato il pre-campionato c’è stato ovviamente un cambiamento, avevamo un nuovo allenatore e un nuovo modo di giocare ed è stato emozionante per me. Volevo solo dare tutto quello che potevo e non ho guardato indietro da allora. Sento che siamo cresciuti molto come squadra e abbiamo vinto grandi partite con il nostro stile di gioco. Era un po’ che non potevo sedermi qui e dirlo. Abbiamo battuto grandi squadre in passato e abbiamo vinto partite importanti, ma abbiamo sempre dovuto farlo in un modo diverso da come avremmo preferito farlo. In questa stagione abbiamo fatto del nostro meglio per giocare a calcio e cercare di vincere le partite»