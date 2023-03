Manchester United, Ten Hag: «Preferiamo giocare ogni tre giorni»

Le parole di Erik Ten Hag , allenatore del Manchester United, alla vigilia della gara contro il Liverpool. I dettagli

Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Manchester United in Premier League.

PAROLE – «Penso che abbiamo dei giocatori indietro. Luke Shaw non era disponibile, ma ci aspettiamo che torni. Sancho era malato. Dovremo vedere come si sviluppa la situazione. Siamo in lotta per quattro trofei? Ci piace giocare. Otteniamo energia giocando ogni tre o quattro giorni. Vogliamo continuare così, ma pensiamo partita per partita».