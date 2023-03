Manchester United, Ten Hag sull’addio di Ronaldo: «Ho dormito comunque bene»

Ten Hag, allenatore del Manchester United, è tornato a parlare del tumultuoso addio di Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, è tornato a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Avevo le mie ragioni per prendere quella decisione, conoscevo bene le conseguenze. Sapevo che avremmo potuto perdere qualche partita, ma non mi sono preoccupato di qesto. Ho dormito bene anche in quelle notti, non è stata una cosa per cui ho perso il sonno».