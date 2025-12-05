Manchester United, rottura totale con quel giocatore! La situazione ricondurrà a quell’esito importante

Rottura totale tra Kobbie Mainno e il Manchester United. La situazione non lascia alcun dubbio sulla questione

È rottura totale tra Kobbie Mainoo e il Manchester United. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, il talentuoso centrocampista ventenne è deciso a lasciare Old Trafford già nella finestra di mercato di gennaio. La causa è la mancanza di fiducia da parte del tecnico Ruben Amorim e un minutaggio crollato verticalmente in questa stagione, che lo ha portato a non vedere un futuro nel club che lo ha cresciuto.

La parabola discendente di Mainoo è sorprendente: eroe della finale di FA Cup 2024 con il gol decisivo e titolare con l’Inghilterra nella finale dell’Europeo la scorsa estate, oggi è ai margini della rosa. I dati sono allarmanti per un giocatore del suo calibro: zero presenze da titolare in Premier League in questa stagione, con appena 171 minuti collezionati in nove spezzoni di partita. La sua unica partenza dall’inizio risale ad agosto, nella scioccante eliminazione in Carabao Cup contro il modesto Grimsby Town (League Two). L’ultima delusione è arrivata lunedì contro il West Ham, quando è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nonostante Amorim abbia sfruttato tutti i cinque cambi.

Il tecnico Amorim, pressato dai media sulla gestione del gioiello dell’accademia, è stato chiaro: il suo obiettivo è vincere e schiera chi ritiene più in forma, citando la concorrenza di Bruno Fernandes, Casemiro e Ugarte. «Capisco l’attenzione su Kobbie, ma devo mettere in campo i migliori», ha ribadito l’allenatore.

Questa situazione di stallo ha attivato i radar di due giganti europei: Bayern Monaco e Napoli. Il club azzurro, in particolare, rappresenta una destinazione intrigante, avendo già dimostrato di saper rivitalizzare con grande successo altri due ex giocatori dello United, Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Per Mainoo, lasciare Manchester sembra ora una necessità vitale per non perdere definitivamente il posto nella nazionale inglese e il sogno di partecipare al prossimo Mondiale, non venendo convocato da Thomas Tuchel dallo scorso settembre.