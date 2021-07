Mancini come Braveheart, dalla Scozia: «Salvaci tu Roberto» – FOTO

In Scozia grande responsabilità a Roberto Mancini contro l’Inghilterra: la speranza del quotidiano The National – FOTO

Roberto Mancini eroe nazionale della Scozia? Ci sperano gli indipendentisi che lo dipingono come Braveheart sulla prima pagina del quotidiano The National, voce di coloro che vorrebbero il distaccamento dalla corona britannica.

In prima pagina la faccia del ct italiano dipinta con i colori della Scozia e la scritta: «Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale», sottolineando come non si sopporterebbero altri 55 anni di esaltazione inglese.