Mancini risponde a Conte: «Barella e Sensi? Per me sono i migliori in Italia»

In conferenza stampa Roberto Mancini ha “risposto” alle parole di Antonio Conte che recriminava sulla poca esperienza di Sensi e Barella in ambito internazionale.

«Non so cosa sia successo, perché Conte ha detto questo. Barella e Sensi sono importanti, giocano in Nazionale, sono ottimi. Poi non avranno l’esperienza di chi gioca da 10 anni in Champions League. Con noi hanno giocato ottime partite, hanno molte possibilità di migliorare»