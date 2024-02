Mandorlini: «Vi racconto il mio rapporto con Brehme»

Andrea Mandorlini, ex compagno di squadra di Andreas Brehme all’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW del tedesco

PAROLE – «Con Andy avevamo un grande rapporto, quando tornava in Italia è passava da Bardolino o da Verona, stavamo sempre insieme. Ci siamo sentiti meno di un mese fa, gli avevo chiesto se aveva qualche giocatore per la nostra squadra. Eravamo amici da sempre e per sempre, una grande persona e un amico, sono rimasto shockato per la morte di un mio coetaneo. Si fa fatica a trovare le parole, un dolore enorme… Eravamo proprio amici, anche con i bambini… Vivevamo insieme il dopo calcio, abbiamo passato in simbiosi quegli anni. Storpiava un po’ le parole e a volte era anche contraddittorio, ma restava sempre un buontempone. Ancora non ci credo… incredibile, pazzesca la vita».