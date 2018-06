Mandragora, frenata del Genoa: il Monaco lo brucia, la Juve gongola

Brusca frenata tra Genoa e Juventus per il cartellino del centrocampista ’97 Rolando Mandragora. C’è il Monaco pronto ad offrire 20 milioni

Sembrava quasi fatta nei giorni scorsi per il ritorno del centrocampista campano Rolando Mandragora al Genoa, dove il calciatore di proprietà della Juventus aveva trovato i primi esordi ufficiali in Serie A poco prima della maggiore età. In questi due anni di apprendistato in quel di Crotone, Mandragora è cresciuto notevolmente tanto da diventare punto fermo del biennio dell’Under 21 ed esser convocato in Nazionale maggiore dal ct Roberto Mancini. Il calciatore di Scampia farà ritorno alla Juventus forse per non troppo tempo, visto che il suo cartellino è ambito in fase di calciomercato. Tanti i club pronti ad acquistare un talento così giovane e già nel giro della nazionale, senza dimenticare che è un classe 1997 con alle spalle due anni di esperienza in Serie A.

I contatti tra Juventus e Genoa sono andati avanti in queste settimane e anche nella giornata di ieri, ma le quotazioni di un ritorno di Mandragora sotto la Lanterna diventano sempre più sfocate. La frenata del Genoa vista la valutazione che ne fanno i bianconeri coincide anche con il prepotente ingresso in scena del Monaco, pronto ad offrire una cifra di 18-20 milioni cash che potrebbero ingolosire la Juventus e ricavarne un consistente tesoretto da dirottare altrove. Mentre il Genoa non va oltre un investimento complessivo da 10-15 milioni, tentando al massimo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tutto sembra presagire una cessione di Mandragora dalla Juventus al Monaco, mentre il Genoa potrebbe virare su Sandro qualora il Benevento non dovesse riscattarlo dall’Antalyaspor così come farà di tutto per riportare Andrea Bertolacci a casa dopo il ritorno al Milan. Il calciomercato incombe, il Genoa è pronto a non farsi trovare impreparato e vorrà rinforzare la rosa a disposizione di Davide Ballardini con operazioni intelligenti che non gravino troppo sul bilancio del club rossoblù per il 2018/2019.