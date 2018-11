Mandzukic capitano: «Che onore, mi sento un vero juventino!» – FOTO

View this post on Instagram

Un grande onore vestire la fascia da capitano della Juve – posso solo ringraziare il nostro staff e i miei compagni per la fiducia 💪🏻 mi sento un vero Juventino 🙏🏻 con o senza la fascia, il mio compito è dare sempre il massimo per questa maglia rappresentativa ⚪️⚫️Felice di poter festeggiare questo momento di orgoglio con un'altra vittoria importante! Forza Juve! What a great honour to wear Juve Captain’s armband – I can only thank our staff and my teammates for the trust and confidence 💪🏼 I feel like a real Juventino 🙏🏼With or without the armband, my job is to always give everything for this iconic shirt ⚪️⚫️ Happy that I could enjoy this proud moment with an another important win! Forza Juve! #finoallafine #stepbystep #neverstop #juvespirit #teamwork #mm17🌪