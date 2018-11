Juventus, che serata per Mandzukic: ecco il primo gol da capitano – VIDEO

Mario Mandzukic segna il gol del 2-0 nella sfida dello Stadium tra Juventus e Spal: è il suo primo gol da capitano – VIDEO

Che serata quella di Mario Mandzukic questa sera allo Stadium! Dopo esser stato scelto da Massimiliano Allegri come capitano per la partita contro la Spal, è arrivato infatti anche il primo gol con la fascia da capitano. Si tratta del suo sesto gol in questa stagione di Serie A. Ma il gol di stasera ha sicuramente un sapore diverso. Un gol da leader dello spogliatoio.

Al 21′ della ripresa, Mario Mandzukic si è trovato al posto giusto nel momento giusto sfruttando un rimbalzo che termina sui suoi piedi all’interno dell’area. Da lì riuscirà a segnare rasoterra al centro il gol del 2-0. Al termine dell’azione, il centravanti croato si è poi diretto verso la tribuna indicando la sua maglia della Juve. Segno indiscutibile del suo amore per la squadra.