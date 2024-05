Arsenal Bournemouth 3-0: Gunners a +4 per mettere pressione al City. Super Rice, assist e gol

Vittoria strameritata dell’Arsenal che batte il Bournemouth per 3-0: decisive le reti di Saka su rigore, Trossard e Rice

Fischio d’inizio ore 13.30, fischio finale alle 15.30 tenendo conto degli 8 minuti di recupero. L’Arsenal adesso vivrà 3 otre a +4 sul Manchester City, che scende in campo esattamente alle 18.30 per rispondere all’allungo ospitando il Wolverhampton (e con una gara ancora da recuperare). Le percentuali di vittoria dei Guinners oggi a inizio partita erano state visualizzate in grafica e si attestavano sul 70%. Vedendo l’approccio, al di là del fatto che il risultato non si sbloccava, non si avevano dubbi sull’esito del pomeriggio londinese.

L’Arsenal ha soffocato immediatamente gli avversari, con tanti tiri (quasi tutti in area e quasi tutti respinti). In più, davanti al portiere Travers si creavano diverse occasioni, anche se lui era bravo a respingere qualsiasi assalto. L’immagine simbolo di quest’assedio si aveva quando l’estremo difensore di casa, Raya, arrivava quasi sulla linea di metà campo a recuperare un pallone. A metà primo tempo, le conclusioni della squadra di Arteta toccavano la cifra vertiginosa di 12, praticamente una ogni due minuti. Però, per arrivare al vantaggio, c’era bisogno di un rigore. Contatto netto tra Travers e Havertz, bravo a spostare palla per aggirarlo e a trascinare la gamba per farsi tamponare. Trasformazione affidata a Saka che metteva il pallone nel lato dove il portiere non si tuffava: 1-0 al minuto 44, giusto per andare al riposo in serenità.

Nella ripresa la sfida era più aperta. Il Bournemouth provava qualche iniziativa e che le cose non fossero tranquillissime per l’Arsenal lo si capiva da Rice che chiedeva il sostegno del pubblico. Proprio lui è stato il mattatore, per la verità. Fantastico al settantesimo l’anticipo di sinistro, seguito da una girata di destro per Trossard, che di prima intenzione batteva con successo verso la porta. Poi, al settimo di recupero, il centrocampista ha ricevuto da Gsbriel Jesus, bravo a capire il suo taglio, e con una secca conclusione ha firmato il 3-0. Due le reti annullate, una per parte: a Semenyo per carica di Solanke su Raya e a Gabriel Jesus (al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo) per fuorigioco di Havertz. Bell’Arsenal, bella gara: la lotta per il titolo è sempre più avvincente.