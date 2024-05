Real Madrid, Modric sul RITIRO di Kroos: «Difficile scrivere queste parole. Se ne va un calciatore storico e una leggenda di questo sport»

Luka Modric ha salutato così il compagno di mille vittorie Toni Kroos. Il tedesco ha annunciato oggi il ritiro

Insieme a Casemiro hanno formato un trio iconico e tra i più forti della storia del calcio. Luka Modric ha salutato con una lunga lettera Toni Kroos. Il tedesco del Real Madrid ha annunciato di smettere col calcio dopo l’Europeo.

ADDIO – «Caro Toni, mi è difficile scrivere queste parole. Il mondo del calcio è triste perché se ne va un calciatore storico e riconosco che anch’io sono molto triste. Amico, sei una leggenda di questo sport e una leggenda del Real Madrid. Mi è piaciuto molto giocare al tuo fianco. È stato davvero un onore condividere il centrocampo del Real Madrid con te. Hai delle qualità che ti rendono un calciatore unico e speciale, e non ci sarà più un altro Toni Kroos. Serate europee indimenticabili, titoli, la magia del Bernabéu… non dimenticheremo mai questo periodo d’oro nel club della nostra vita. Hai ottenuto tutto, resta ancora un titolo: insieme per la 15esima! Mi mancherai amico»