Calciomercato Inter, Oaktree BLOCCA subito l’affare Rabiot: la decisione SPIAZZA Marotta

Le ultime sulla possibile trattativa tra l’Inter e Adrien Rabiot per un trasferimento a parametro zero. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Verità, l’’avvento di Oaktree potrebbe cambiare di molto i piani di Beppe Marotta per il calciomercato estivo.

Il fondo americano infatti avrebbe bloccato il dirigente in riferimento ad un possibile blitz per Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza di contratto al termine della stagione con la Juve. Difficile pensare che Oaktree, dopo aver valutato il dossier, conceda il via libera all’affare.

