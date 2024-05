Xabi Alonso: «L’Atalanta è stata migliore, c’è da imparare in questa sconfitta»

Le parole di Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, dopo la sconfitta in finale di Europa League contro l’Atalanta

Il giovane rampante che aveva ribaltato il tavolo in Bundesliga, portando il primo Meisterschale a Leverkusen si deve arrendere ad un vecchio e diabolico saggio di Grugliasco: Xabi Alonso e il suo Bayer Leverkusen si fermano a 51 partite da imbattuti, striscia finita ieri dall’Atalanta e Lookman che firma una tripletta. Di seguito le parole del tecnico spagnolo dopo la sconfitta.

SCONFITTA – «Dobbiamo accettare il fatto che l’Atalanta sia stata migliore e che oggi ha meritato il trofeo. Abbiamo avuto problemi dopo il primo gol e non abbiamo trovato una soluzione. È stato molto difficile per noi creare buone occasioni. Non era la nostra serata».

WIRTZ NON AL MEGLIO – «Florian stava bene. Nell’ultimo mese siamo stati cauti con lui e forse gli è mancato un po’ di minutaggio, ma stava bene e non ci sono scuse».

PARTITA – «Quando abbiamo avuto situazioni favorevoli, l’Atalanta è stata davvero molto brava nel tornare in posizione. Eravamo preparati a questo, ma sono stati migliori di noi. È il calcio, succede. Dovremo capire cosa è successo perché sabato avremo un’altra finale importante. La sconfitta fa sicuramente male ma dobbiamo sfruttare questo dolore in modo positivo. Quello che abbiamo ottenuto è davvero eccezionale e dobbiamo essere orgogliosi. Impareremo, abbiamo avuto una grande opportunità e ce la metteremo tutta. Oggi non è andata come avevamo previsto, non siamo stati al livello massimo. Tutti, me compreso. Quindi impareremo molto».