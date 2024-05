Napoli, Osimhen addio, ma dove sono le offerte? Kvara, il futuro è azzurro

Napoli, il punto su Osimhen e Kvaratskhelia: uno è pronto a partire e aspetta le offerte, l’altro invece è vicino al rinnovo

Il Napoli lavora sulla prossima stagione due dei nodi principali che Manna dovrà affrontare sono il futuro di Osimhen e Kvara. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano è destinato a partire, mentre il georgiano dovrebbe rimanere in azzurro, ma non sono da escludere colpi di scena.

Victor infatti piace al PSG e in Premier League, ma al momento non sono ancora arrivate offerte concrete sulla scrivania di De Laurentiis. Sul calciatore c’è una clausola rescissoria, ma non è da escludere che le contendenti possano inserire una contropartita tecnica – Casadei il Chelsea, Greenwood lo United, Kolo Muani il PSG – e bisognerà vedere se il Napoli sarà interessato o vorrà solo un pagamento cash. Per quanto riguarda invece Kvara la volontà di ADL è di ripartire da lui come perno della squadra: pronto il rinnovo per lui, ma se il PSG dovesse fare un’offerta irrinunciabile – sopra i 100 milioni – i piani potrebbero cambiare.