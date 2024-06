Al Westfalenstadion, il match per la prima giornata degli Europei tra Italia-Albania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Albania, valevole per la la prima giornata degli Europei

95 Gara finita, l’Italia guadagna i primi 3 punti con un 2-1 in rimonta

94 Sinistro di Mitaj dal limite sinistro, conclusione alta

92 Bravo Folorunsho in anticipo a conquistare un fallo

91 SOSTITUZIONE Folorunsho per Barella

90 Invasione di campo di uno spettatore, gioco fermo. 4 i minuti di recupero

89 OCCASIONE ALBANIA Manaj bravissimo con stop di petto e tiro, Donnarumma devia col fianco ma l’arbitro non vede il corner

89 Il pubblico spinge l’Albania a un assalto finale

87 L’Italia sembra un po’ stanca, possesso per gestire ma c’è qualche errore di troppo

86 SOSTITUZIONE Muçi per Bajrami

85 Hoxha va via a Di Lorenzi ma viene raddoppiato e non passa

84 Cristante con buon allungo e prende fallo

83 Frattesi in area, cross all’indietro che non sortisce pericoli

81 SOSTITUZIONI Retegui per Scamacca e Darmian per Dimarco

81 L’Italia riprende con sicurezza a girare palla

79 Manaj contenuto in area da Bastoni, esce Donnarumma

79 Bella iniziativa di Dimarco che s’incunea e poi tira: blocca Strakosha

77 Cross di Hysaj, Calafiori respinge

75 SOSTITUZIONI Manaj per Broja, Cambiaso per Chiesa e Cristante per Pellegrini

75 Duro Bastoni su Broja, fallo ma non giallo

73 AMMONITO Hoxha che colpisce Frattesi

72 Italia un po’ leziosa, non fa giocate realmente utili per arrivare al tiro

71 Corpo a corpo, Mitaj vince duello con Chiesa anche se Spalletti protesta

71 Bastoni sbaglia stop ma riesce a recupera velocemente

68 Donnarumma respinge di pugno un corner, Asllani da fuori prova al volo ma impatta male

68 Frattesi chiude in corner

67 SOSTITUZIONI Hoxha per Asani e Laçi per Seferi

66 Altro corner pericoloso, Di Lorenzo colpisce di testa, deviazione in corner. Altro buon cross di Dimarco

65 Chiesa sbaglia controllo in area ma conquista corner su Mitaj

64 I tifosi albanesi fischiano il lungo palleggio azzurro

63 Barella prova sponda di prima, Frattesi non ci arriva, era una palla molto difficile

62 L’Albania non riesce a salire, la pressione azzurra funziona ma non si riesce a chiudere la gara

59 OCCASIONE ITALIA Scamacca ruba palla a Mitaj in area, palla a Chiesa, sinistro potente ma fuori

58 Lungo cambio di gioco di Bastoni, l’Albania mette in laterale

56 Possesso palla dell’Italia al 67%

55 Frattesi si presenta da solo ma è segnalata una posizione di fuorigioco

54 Bajrami cerca Broja, suggerimento lunghissimo

53 Albania più avanti in questa fase di gara

51 Punizione di Asllani che centra in barriera il compagno di club Bastoni, ghiaccio in testa per il difensore

50 AMMONITI Calafiori che tiene Broja dopo che l’attaccante aveva già scaricato palla e anche l’albanese che ha sbracciato per reazione

49 Scamacca imbuca per Frattesi, palla leggermente lunga, esce Strakosha

48 Dimarco liscia sforbiciata da cross all’indietro di Chiesa, era una soluzione impossibile

47 Scamacca tira raccogliendo una respinta ma colpisce Frattesi

47 L’Italia riparte anche nella ripresa con il possesso

45 Nessun cambio delle due squadre

SECONDO TEMPO

45+3 FINE PRIMO TEMPO

45+1 Pellegrini buca l’intervento di testa su un cross di prima da Chiesa. Bene Barella che imbuca per Frattesi

45 Sono 3 i minuti di recupero

43 Asani tira da fuori, la mira non c’è

42 Cambio di gioco di Calafiori sballato

41 Primo momento nel quale l’Albania prova a manovrare un po’

39 OCCASIONE ITALIA Sponda di testa di Pellegrini, Scamacca tira verso la porta ma Strakosha respinge in uscita

38 Djimsiti spazza l’area su un cross di Dimarco ben imbeccato da Pellegrini

38 Il pallone è sempre nei piedi degli azzurri, Albania in grande difficoltà

36 Azzurri convincenti nel palleggio, netto il predominio territoriale

34 Chiesa ha preso una botta e zoppica un po’, dalla panchina si muovono in 3 per riscaldarsi

32 OCCASIONE ITALIA Palo di Frattesi a tu per tu con un colpo sotto davanti a Strakosha che tocca anche il pallone, deviazione decisiva. Assist di Scamacca

30 Bel cross di Chiesa da destra, Pellegrini prova la rovesciata ma sbuccia il pallone

28 Di Lorenzo in tackle in pressione alta

27 Italia con tanti tocchi nel corto, Albania indietro, non fa contrasti

25 Di Lorenzo sbaglia un passaggio ma la ripartenza dell’Albania è lenta

24 Donnarumma in uscita su retropassaggio di Bastoni che anticipa Broja

23 Barella pulisce un pallone complicato, Jorginho poi lo riserve ma non si capiscono

22 Buona chiusura di testa di Bastoni su cross insidioso

20 AMMONITO Pellegrini, fallo su una ripartenza albanese

20 Corner di Dimarco pericoloso, Calafiori mette in apprensione il portiere

19 L’Italia continua a giocare nella metà campo avversaria con azioni avvolgenti. Chiesa va via e guadagna corner

17 Chiesa va via con un tunnel, poi serve male Frattesi

15 2-1 GOL ITALIA Barella risolve dal limite un’azione con tanti rimpalli. Tiro che gela Strakosha

15 Grande stop di Dimarco che va via, cross pericoloso in area

14 Italia avanti, fa la partita

13 Lancio troppo lungo di Bastoni per Dimarco che chiedeva palla

12 Di Lorenzo serve lungo Chiesa

10 1-1 GOL ITALIA Bastoni di testa a segno da corner in movimento, il cross è di Pellegrini

09 Dimarco prova in area, corner

08 Djimsiti riceve in area e calcia male

08 Corner Albania, palla respinta: altro corner

07 Di Lorenzo in affanno, mette in corner

06 Frattesi è in fuorigioco in area di rigore su una richiesta di triangolo

05 Reazione azzurra, l’Itaia ha preso campo, sinistro di Chiesa in area respinto

04 Di Lorenzo chiude su un lancio e prende fallo

03 L’Italia costruisce a 3 da dietro

01 OCCASIONE ITALIA Pellegrini in area alto da cross di Chiesa prolungato da Scamacca

00 0-1 GOL ALBANIA Palla persa dagli azzurri, Dimarco sbaglia rimessa e Bajrami trova l’incrocio

00 Calcio d’inizio per l’Albania

PRIMO TEMPO