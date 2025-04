Rummenigge: «Inzaghi? Trovo sia un fenomeno, chi vince stasera ha buone chance di andare in finale»

Le parole di Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente del Bayern Monaco e ex calciatore dell’Inter, sulla sfida di Champions League di stasera

Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente e oggi membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, ha parlato alla BILD in vista della super sfida di questa sera all’Allianz Arena, dove i bavaresi affronteranno l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

STIMA PER INZAGHI – «Per me è una sorpresa positiva, perché a livello nazionale ha già vinto parecchio e forse conquisterà anche quest’anno lo scudetto. E anche a livello internazionale si sta comportando bene. Nel 2023 ero a Istanbul quando affrontò il Manchester City in finale di Champions League: con un po’ di fortuna avrebbe potuto anche vincerla. Seguo ancora l’Inter, che è una mia ex squadra, e trovo che Inzaghi sia un fenomeno».

SFIDA TRA BAYERN E INTER – «Queste saranno due partite difficili, tra squadre di altissimo livello. Dovremo essere al massimo per entrambe le gare e per intero. Nessuno pensi che siamo i favoriti, perché non lo siamo».

CHI PASSA PUÒ SOGNARE LA FINALE – «Chi vince questo quarto di finale ha buone possibilità di arrivare anche in finale, anche se in semifinale affrontare una fra Dortmund e Barcellona non sarà comunque facile».