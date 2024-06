All’Olympiastadion, il match per la prima giornata degli Europei tra Spagna-Croazia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Spagna-Croazia, valevole per la la prima giornata degli Europei.

95 E’ FINITA: 3-0 per la SPAGNA

93 Oyarzabal in profondità pasticcia e fa fallo su Sutalo

92 Merino in area guadagna ancora un corner

91 Debole colpo di testa di Perisic su un cross molto lento

90 Sono 5 i minuti di recupero

89 Ferran riceve in profondità ma si aggiusta il pallone con la mano

87 Statistica per la Spagna: gli ultimi 50 gol della squadra sono stati segnati in area di rigore

84 SOSTITUZIONI Ferran e Zubimendi per Lamal e Rodri

83 Perisic dalla lunghissima distanza, Simon para in due tempi

83 Ancora una volta Olmo si fa fermare in area

80 GOL ANNULLATO DAL VAR, Perisic era già in area! Rigore fallito da Petkovic quindi

78 3-1 GOL CROAZIA Petkovic tira il rigore, Simon para, poi Perisic rimette in mezzo e lo stesso Petkovic mette il pallone in porta

77 RIGORE PER LA CROAZIA Errore di Simon con i piedi, Petkovic viene toccato da Rodri che viene ammonito

76 Altro cross di Perisic che rientra bene sul destro ma Simon non ha problemi a bloccare

75 Ritmi bassi, la gara non sembra più presentare molti spunti

73 Olmo poteva fare meglio, tiro contrato da fuori, c’erano compagni liberi

71 SOSTITUZIONE Petkovic per Kramaric

70 La Spagna resta avanti, croati un po’ rassegnati

68 Pongracic sbaglia lancio, Perisic molto arrabbiato

66 SOSTITUZIONI Oyarzabal per Morata che non sta bernissimo e Merino per Williams

66 Cross Perisic, Simon para in due tempi

64 SOSTITUZIONI Pasalic e Sucic per Modric e Kovacic

63 Yamal tenta un’azione personale e poi torna indietro

61 La Croazia prova a costruire gioco ma non è facile. Kovacic è il più attivo

60 Carvajal gestisce di petto con tranquillità un cross insidioso

58 SOSTITUZIONE Dani Olmo per Pedri

56 Ruiz protegge bene palla e prende punizione

55 SOSTITUZIONE Perisic per Budimir

54 OCCASIONE CROAZIA Stanisic colpisce verso la porta, Cucurella salva alla grande, poi Simon para su Kramaric

53 Corner Spagna, Yamal va via dopo uno scambio e mette in mezzo seminando il panico

51 OCCASIONE SPAGNA Ripartenza, Pedri regala a Yamal un pallone che calcia di sinistro, parata di Livakovic

50 Gvardiol sinistro murato

47 Carvajal rimane a terra su un duro contrasto con Kramaric, gomitata in faccia

47 Morata egoista, non serve compagni meglio piazzati

45 Nessun cambio dai due allenatori

SECONDO TEMPO

45+2 Finisce il primo tempo con un punteggio pesantissimo per la Croazia

45+1 3-0 GOL SPAGNA Cross Yamal tagliato benissimo, deviazione al volo di Carvajal

45+1 Williams buon taglio in area ma non ottiene di più che un corner

45 Anche Kovacic prova dai 20 metri, estermo destro sbagliato

44 Kramaric destro dalla lunghissima distanza decisamente fuori

43 Cucurella arriva in area, cross deviato e Livakovic fa sua la presa

40 OCCASIONE CROAZIA Cross di Maier, sinistro di Gvardiol e Budimir non arriva sul pallone per pochisimo

40 Modric in mezzo a due conquista fallo

38 Pedri a terra, colpito da una pallonata di Kovacic

37 Kovacic rischia in area ma si disimpegna molto bene e permette ai suoi di uscire

36 Olè del pubblico spagnolo esaltato dall’uno-due

34 Deviazione aerea alta da corner da parte di Le Normand

32 OCCASIONE CROAZIA Brozovic da fuori, grande risposta di Simon e sulla respinta Maier mette sull’esterno della rete

31 2-0 GOL SPAGNA Capolavoro di Ruiz: riceve palla al limite dell’area, colpo di tacco, destro-sinistro e diagonale che si infila all’angolino

29 Kovacic ha spazio al centro, arriva fino al limite ma il tiro è telefonato

28 1-0 GOL SPAGNA Filtrante di Ruiz che sorprende totalmente la difesa croata, Morata va via e segna con sicurezza

25 Possesso a favore della Croazia (54%)

24 Fallo di Budimir in elevazione su Le Normand

23 Morata va a disturbare fallosamente Sutalo

21 Cross di Stanisic, colpo di testa di Budimir ma non riesce a indirizzare la sfera verso la porta

20 Unai Simon esce su un filtrante di Kramaric

19 Buona uscita di Pongracic che resiste a una carica ma l’arbitro non concede la regola del vantaggio

18 Su Lamal sta funzionando il controllo di Gvardiol

17 Punizione per la Croazia respinta senza problemi dalla difesa iberica

16 Spinta troppo forte di Cucurella su Maier: punizione

15 Simon costretto a uscire fuori dall’area, di testa mette in laterale

14 Yamal arriva veloce in area ma perde il contatto col pallone

13 Ottimo Carvajal nell’andare a chiudere su Gvardiol in area di rigore

12 Primo momento con possesso croato

11 Ruiz prova un lancio: buona idea ma misura sbagliata

09 Punizione battuta male da Williams, sfuma un’opportunità, il sio invito è troppo lungo

09 Morata conquista un fallo, intervento fuori tempo di Sutalo

07 Croazia in difficoltà a uscire dalla propria metà campo

06 Morata da fuori, sinistro strozzato, Livakovic non ha problemi a bloccare

05 Yamal prepara lo spazio per Carvajal ma il cross è debole

04 Filtrante di Ruiz dal limite, Pedri non lo capisce

03 Fase di studio, nessun rischio da parte delle due squadre

02 Lancio per Morata, Livakovic in netto anticipo blocca la sfera

01 Possesso Spagna, fischi del pubblico in maggioranza croato

00 Calcio d’inizio della Croazia

PRIMO TEMPO