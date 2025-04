Sassuolo, Carnevali: «Il futuro parte da Grosso, faremo bene anche in Serie A! Futuro Laurienté? Arriveranno richieste, ma…»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dopo la promozione dei neroverdi in Serie A. I dettagli

Giovanni Carnevali ha parlato a Radio Rai dopo la promozione del Sassuolo.

GROSSO – «Dobbiamo portare a termine questo campionato, cercando di fare il massimo. Ma al tempo stesso dobbiamo subito metterci al lavoro e pensare al futuro. E il futuro parte dall’allenatore, da Fabio Grosso, dal ds Palmieri e da tutto il nostro staff. Dobbiamo metterci al lavoro subito, sapendo di avere un allenatore giovane ma già con le sue esperienze: un allenatore di talento, di qualità e con le idee ben chiare. Tutti insieme potremo ricostruire qualcosa di importante anche in Serie A».

LAURIENTE’ – «Ha dimostrato di essere un giocatore importante per gol e per quello che ha dato sul campo. Abbiamo avuto richieste e su alcuni giocatori non siamo caduti in tentazione, come con Thorstvedt. È normale che arrivino richieste, ma noi siamo contenti perché ogni anno il Sassuolo deve affrontare una serie di sirene per i nostri giocatori».