Svizzera, Xhaka: «Ungheria di buon livello, per andare avanti servirà QUESTO»

Le parole di Granit Xhaka, centrocampista della Svizzera, nel post partita della gara vinta contro l’Ungheria

Granit Xhaka, centrocampista della Svizzera, ha parlato nel post partita della gara degli Europei contro l’Ungheria.

PARTITA – «Sono molto contento, abbiamo giocato bene nella prima frazione, affrontando con determinazione il loro tentativo di rimonta nella ripresa e chiudendo definitivamente la partita nel finale. È sempre positivo iniziare in questo modo, conquistando tre punti importanti contro un avversario di buon livello. Tuttavia, non abbiamo ancora raggiunto alcun obiettivo, quindi massima concentrazione per le prossime sfide».