MOVIOLA Spagna-Croazia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Spagna-Croazia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Spagna e Croazia, valido per la prima giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Micheal Oliver.

L’EPISODIO CHIAVE

Poco dopo la mezzora della ripresa, sul risultato di 3-0, l’arbitro Oliver decreta un rigore quando Simon gestisce male un pallone, la sfera arriva a Petkovic che non è veloce nel tirare e si fa tamponare da Rodri. Contatto non violento, ma basta per la massima sanzione (con giallo per lo spagnolo, unico ammonito di una gara correttissima). Lo stesso Petkovic va al tiro, il portiere para ma mette in gol dopo che Perisic ha raccolto la respinta. Il 3-1 viene negato dalla revisione del Var, che vede l’ex interista già dentro l’area al momento dell’esecuzione.